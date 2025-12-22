Путин выступил на неформальном саммите СНГ в Петербурге: главное

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Объем товарооборота содружества за десять месяцев 2025-го достиг 90 миллиардов долларов.

О борьбе с неонацизмом и переписыванием мировой истории сегодня среди прочего говорят в Петербурге. Там стартовал неформальный саммит стран СНГ. Лидеры встретились в Эрмитаже, где экскурсию им провел сам президент РФ Владимир Путин. Все самое интересное — в материале корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Неформальный саммит СНГ проходит в стенах главной сокровищницы культуры — Эрмитаже. Владимир Путин приезжает в музей раньше, ожидая гостей вместе с директором Михаилом Пиотровским

Лидеры государств тепло приветствуют друг друга в одном из парадных залов Зимнего дворца — Александровском, и сразу направляются на экскурсию.

«Это знаменитый зал искусства Франции, посвящен XVIII веку. Отсюда, конечно, замечательный открывается вид на Дворцовую площадь», — отметил корреспондент.

Открыточный вид президент показывает лидерам государств.

А это Золотая кладовая, в которой хранятся шедевры древнего искусства: сибирская коллекция Петра Первого, собранная по его указу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, окончивший МГИМО, хорошо знаком с русской культурой.

Позже к экскурсии присоединяется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Уже в Георгиевском зале — деловое общение.

На неформальный саммит СНГ главы государств приехали, что называется, сверить часы. Лидеры подводят итоги работы в уходящем году и намечают планы на следующий.

Президент приводит цифры: объем товарооборота стран СНГ за десять месяцев этого года достиг 90 миллиардов долларов, расчеты практически полностью идут в национальной валюте. Открываются совместные производства. Грузы активно поставляют через морской коридор «Север-Юг» и железнодорожный «Восток-Запад».

«За более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Именно благодаря СНГ нам удалось сохранить, а по многим направлениям и существенно нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Нас связывают культурные и исторические ценности. Это отмечает Владимир Путин. Прошедшие мероприятия в год 80-летия Победы — знаковое событие для каждого главы государства и его граждан.

«Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и по недопущению ее фальсификации. Хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащего оцифрованные копии ранее не публиковавшихся документов и фотографий», — заявил российский лидер.

На саммите лидеры стран обсудили и безопасность, но уже без камер. После главам стран показали и знаменитые часы «Павлин», единственный в мире крупный автомат XVIII века.

Программа неформального саммита в Петербурге еще не завершена, но уже известно: в следующем году право председательствовать в содружестве переходит Туркменистану.

