После падения киевского режима его функционеры намерены укрыться за границей.

Появилась информация о том, что в Раде формируют рабочую группу, которая займется вопросом президентских выборов во время военного положения. Об этом в своих соцсетях заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Но окружение Зеленского как будто не очень верит в его победу. На фоне сокращения финансовой поддержки со стороны западных партнеров, в Киеве заговорили о настоящем бегстве политиков из страны. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжит.

На Банковой впору вешать объявление «Кто будет уходить последним, не забудьте выключить свет». Массовый исход политиков оставит Зеленского с пустыми руками. На что обратили внимание в нашей СВР.

«По поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство», — отмечают в Службе внешней разведке РФ.

В украинских СМИ бродит информация, что из Офиса Зеленского уволен не только Ермак, но все девять штатных и нештатных советников, включая Подоляка и Лещенко который все отрицает, но витиевато.

«Это новость, которая уже давно не новость. Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса — ушли его советники. Сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк, назначены на должность „советники Офиса президента“», — сказал Сергей Лещенко.

Это внутри Украины, но ничего хорошего для Зеленского и за ее пределами. В Америке Трамп, а в Европе «коалицию желающих», выступающую за помощь Украине, уже сравнивают с «тонущим кораблем». Жестче всех — издание The European Conservative, оно указывает, что саммит ЕС в Брюсселе, где безуспешно обсуждали конфискацию российских активов, стал кульминацией провального плана главы Еврокомиссии.

«Это Комиссия, которая путает морализаторство и эмоциональные манипуляции с юридическими полномочиями, а политический театр, изобилующий лозунгами, — с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен — высокомерный, показной, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий — плохо работает в рамках Союза», — пишет издание.

В результате, как подчеркивает издание, ЕС никак не может достичь единства. Иллюстраций тому достаточно. Как пишет FT, канцлер Германии Фридрих Мерц счел предательством действия француза Эммануэля Макрона, поначалу поддержавшего экспроприацию российских активов, а потом сдавшего назад. Изменилась и риторика других европейских лидеров.

«Я согласен с оценкой Тулси Габбард о том, что решимость НАТО настолько высока, что у России нет интереса нападать, и в качестве примера можно привести Финляндию. У нас самая крупная артиллерия в Европе, а также дальнобойные ракеты воздушного, наземного и морского базирования. У нас есть это потому, что нам нужно иметь средства сдерживания России», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

То есть, сдерживать Россию надо, но уже так, на всякий случай, интереса нападать у нее нет. Все это в комплексе явно не в пользу Зеленского. Показательна еще деталь: депутат Арахамия сообщил, что Рада создаст рабочую группу по обсуждению возможности проведения президентских выборов. И дальше длинный список тех, кто к этому обсуждению привлекут. Кого там только нет из украинской верхушки! А Офис Зеленского не упоминается вообще.

