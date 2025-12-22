Ликвидация как сигнал: что стояло за убийством генерала Сарварова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Следственный комитет назвал одной из версий преступления деятельность украинских спецслужб.

О взрыве в Москве. В эти минуты на юге столицы продолжают работать криминалисты. Убит начальник управления оперативной подготовки российского Генштаба — генерал Сарваров. Сработало взрывное устройство, которое злоумышленники установили под машиной высокопоставленного военного.

Как заявили в Следственном комитете, к этой атаке могут быть причастны спецслужбы Украины, почерк хорошо узнаваем. О преступлении сразу доложили президенту РФ Владимиру Путину. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Взрыв прогремел рано утром — примерно в 6:40 Разбуженные жильцы увидели во дворе дымящийся автомобиль.

На самом деле, по меркам подобных терактов, заряд был не очень мощный — лобовое стекло уцелело, его не вырвало взрывной волной, боковые тоже. Машина не загорелась. Террористы знали, где будет сидеть их жертва. Взрывчатка была заложена точно под водительским местом.

Скромный жилой комплекс у МКАДа, неогороженный и неохраняемый. Скромная машина — старенькая Kia Sorento. За генералом Фанилом Сарваровым не приехал водитель с охраной на служебном автомобиле. Он вышел из дома и сел за руль сам, а проехав пару метров, взорвался. Было ли устройство заложено с расчетом на начало движения, или злоумышленники все видели и сами нажали на кнопку — это выяснят взрывотехники. Но факт: следить за генералом здесь было удобно. А «примагнитить» мину на неохраняемой парковке — дело нескольких секунд.

Уголовное дело со временем, возможно будет переквалифицировано как теракт, но пока оно возбуждено по статье «убийство».

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Жертвой «убийц» стал начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил России. Фанил Сарваров отвечал за все учения, за внедрение опыта СВО в подготовку войск. От него во многом зависело качество обучения всех бойцов нашей армии.

«Запад во главе с Великобританией понял, что в ближайшие десятилетия, может быть более, победить Россию военным путем не удастся, как они пытались. Ну, конечно, остается у них второй вариант — развалить изнутри, попытаться подорвать. Ну, и для этого, конечно, в том числе и проводятся такие диверсии. Вот эта задача перед западом сейчас стоит: посеять панику», — считает подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Это еще одно убийство высокопоставленного российского офицера, совершенное противником не на поле боя, а в глубоком тылу, общественно опасным способом. Взрывать машину во дворе жилого дома, где могут пострадать посторонние люди, включая детей — это, по сути, теракт. Людей спасло только то, что генерал, вероятно, очень ответственно подходил к своей работе и очень рано уезжал из дома.

