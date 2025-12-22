Российские министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Фото, видео: 5-tv.ru

Члены правительства РФ стали волшебниками для детей из разных регионов, осуществив их заветные мечты.

Члены правительства России исполнили детские мечты в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает 5-tv.ru, публикуя кадры, на которых министры знакомятся с пожеланиями детей.

В акции приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министры Антон Котяков и Михаил Мурашко. Ранее к инициативе присоединился и министр обороны Андрей Белоусов.

Максиму Решетникову предстоит организовать для десятилетнего Дениса посещение съемок программы «Поле чудес». Антон Котяков исполнит мечту 14-летнего Дмитрия из Перми побывать на шоколадной фабрике «Аленка». Марат Хуснуллин поможет 14-летней Жанне из Запорожской области посетить Третьяковскую галерею.

Александр Новак подготовил подарки для детей Свердловской области: баскетбольный мяч, беспроводную колонку и зимний комбинезон. Михаил Мурашко, как глава Минздрава, получил связанные с наукой просьбы: комплект книг по биологии и набор для опытов. Андрей Белоусов исполнит желание сестер из Курска посетить Кремлевскую елку и парк «Патриот».

Акция «Елка желаний» традиционно проходит в преддверии Нового года, позволяя детям из разных уголков страны получить долгожданный подарок или незабываемый опыт.

