Лидер ЛДПР призвал губернаторов лично проводить «горячие линии» по проблемам ЖКХ для оперативного решения вопросов.

В подмосковных Химках лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с жителями аварийных пятиэтажек 1960-х годов постройки. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Все плохо. У нас основная, главная боль — это наше отопление, за которое мы платим баснословные деньги. Тринадцать с половиной тысяч — платежка за прошлый месяц. За 42 квадрата. Отопления нет от слова совсем», — заявила одна из жительниц.

Люди жаловались на холод в квартирах, сырость, плесень, подтопленные подвалы, антисанитарию и появление крыс, а также на формальные ответы управляющих компаний «ТСК Мосэнерго» и «Жилищник городского округа Химки».

«Значит, крысы приходят „домой“, трубы превратились в труху с советского времени, в подвалах вода, сырость в шкафах, плесень, вещи портятся. То, что я слышу, просто жуть», — заявил Слуцкий.

Он обвинил коммунальщиков в «показухе» и отметил, что обращения жителей годами игнорируются.

Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР выступает за ужесточение наказаний для недобросовестных управляющих компаний, а в перспективе — за переход сферы ЖКХ под государственный контроль.

«Потому что управляющие компании собирают огромные суммы, а качественно работать не хотят», — пояснил политик.

По итогам встречи лидер ЛДПР пообещал направить депутатские запросы и призвал губернаторов лично проводить «горячие линии» по проблемам ЖКХ для оперативного решения вопросов накануне новогодних праздников и пиковой нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

