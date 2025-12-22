Голикова перечислила регионы, в которых начала расти рождаемость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-премьер отметила положительную динамику, но призвала не говорить о переломе демографического тренда в целом по стране.

В 26 регионах России в 2025 году зафиксирован рост рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Конечно, пока рано говорить о переломе трендов рождаемости, но мы с вами понимаем, что это не быстрый процесс. Мы должны неустанно этим заниматься, и тогда, конечно, результат будет», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Голикова отметила, что говорить о повороте общенациональной тенденции преждевременно, однако положительная динамика в ряде субъектов — обнадеживающий сигнал.

Лидерами по росту показателя стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, а также Ленинградская и Калининградская области. Вице-премьер также связала позитивные изменения с мерами социальной поддержки, указав, что упрощенный порядок получения единого пособия уже оценили около пяти миллионов семей, 9,6 миллионов детей и более 140 тысяч беременных женщин.

Ранее, 19 декабря, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции «Итоги года» также сообщал о положительной демографической тенденции в 25 регионах, назвав это свидетельством результативной работы местных властей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин заявил об укреплении технологического суверенитета стран СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.