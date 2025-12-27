Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вероятнее всего, человечеству встретится цивилизация на грани исчезновения.

Пока астрономы по всему миру ищут следы внеземной жизни, один из исследователей предложил неожиданную и мрачную версию того, как может выглядеть первый контакт с иной цивилизацией. По этой гипотезе, встреча будет совсем не похожа на привычные голливудские сюжеты — ни на вторжение, ни на визит мудрых космических наставников.

Речь идет о так называемой «эсхатической гипотезе», согласно которой первая обнаруженная человечеством внеземная цивилизация, скорее всего, будет находиться в стадии стремительного упадка. Об этом пишет Daily Mail.

Цивилизации, которые «кричат»

Автор идеи — Дэвид Киппинг — объясняет, что цивилизации могут быть похожи на звезды: перед окончательным исчезновением они нередко становятся особенно заметными. Как умирающие звезды или сверхновые, такие сообщества могут «вспыхивать» — выделять огромное количество энергии и сигналов.

В своих публичных выступлениях и научной работе Киппинг подчеркивает, что массовая культура приучила нас ждать либо агрессивного вторжения, либо доброжелательного контакта. Однако его гипотеза не укладывается ни в один из этих шаблонов: речь идет о контакте с цивилизацией, которая отчаянно борется за выживание в последние моменты своего существования.

Эффект смещения

Ученый проводит параллель с астрономическими наблюдениями. Он объясняет эффект «смещения обнаружения»: первыми мы замечаем не типичные объекты, а самые яркие и экстремальные.

Так, среди тысяч звезд, видимых на ночном небе, значительную долю составляют красные гиганты — хотя этот этап занимает менее десяти процентов их жизненного цикла и характерен лишь для малого числа светил. Аналогично и сверхновые: они крайне редки, но благодаря своей яркости астрономы фиксируют их тысячами.

По мнению Киппинга, с внеземными цивилизациями может происходить то же самое — мы заметим не «нормальных», стабильных обитателей Вселенной, а тех, кто ведет себя аномально громко.

Почему «громкость» — тревожный знак

Развитые и устойчивые цивилизации, как предполагается, со временем становятся все более энергоэффективными. Они используют ресурсы аккуратно и не выбрасывают лишнюю энергию в окружающее пространство.

А вот резкие всплески тепла, излучения или сигналов могут указывать на серьезный дисбаланс. Ученый отмечает, что масштабные катастрофы — например, ядерная война или неконтролируемые климатические изменения — сделали бы планету заметной даже для далеких телескопов.

В этом смысле «громкость» цивилизации может быть не признаком силы, а симптомом надвигающегося краха.

Последний крик в космос

Некоторые цивилизации, оказавшиеся в состоянии свободного падения, теоретически могут начать активно посылать сигналы в космос, пытаясь привлечь внимание других форм жизни. В этом контексте Киппинг допускает, что знаменитый «Вау!-сигнал», зафиксированный в 1977 году, мог быть не приветствием, а отчаянной попыткой быть услышанными.

Поэтому, считает ученый, поиски инопланетной жизни не должны ограничиваться лишь «перспективными» звездными системами. Кратковременные вспышки, необъяснимые сигналы и быстрые аномальные изменения могут оказаться куда более важными маркерами разумной жизни.

Неутешительный, но полезный вывод

Хотя такой сценарий первого контакта сложно назвать вдохновляющим, он дает практическое направление для поисков. Если человечество хочет первым обнаружить инопланетную цивилизацию, стоит искать не тишину и гармонию, а признаки хаоса и предела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.