Виктория Бекхэм пользуется: какая косметологическая процедура популярна у звезд

Зима и осень — это лучшие времена года для подобного ухода.

Косметическая процедура RF-лифтинг Morpheus8 пользуется популярностью и у мировых, и у отечественных знаменитостей. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог Екатерина Каминская.

Она отметила, что данной услугой не пренебрегает даже певица и дизайнер Виктория Бекхэм. Так как эта процедура дает естественный и долговременный результат.

RF-лифтинга Morpheus8 микроиглами создает на коже микроканалы, а радиочастотная энергия (RF) точечно на глубину до четырех миллиметров прогревает слои дермы.

«Двойное воздействие мгновенно подтягивает кожу за счет сокращения коллагеновых волокон, а также запускает долгосрочную программу омоложения: интенсивную выработку собственного коллагена и эластина. То есть эффект не ограничивается моментальным лифтингом, а нарастает в течение нескольких месяцев, возвращая коже упругость, ровный тон и рельеф», — подчеркнула косметолог.

Каминская добавила, что эта процедура помогает в борьбе с морщинами, птозом, рубцами и расширенными порами. Данная услуга подходит для всех типов кожи и признана безопасной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США (FDA).

После подобного ухода появляются легкое покраснение и отечность, которые проходят в течение одного-трех дней.

Идеальное время года для данной процедуры — осень или зима, заверила эксперт, так как сниженная солнечная активность создает более щадящие условия для восстановления.

