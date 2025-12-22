«Отпускали к врачу»: как протекает беременность Лерчек под домашним арестом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Блогер ожидает четвертого ребенка.

Беременную Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отпускают из-под домашнего ареста к врачу. Об этом изданию Life.ru рассказала сама блогер перед очередным заседанием суда.

«Чувствую себя намного лучше. Нас отпускали к врачу. Главное, что ребенок здоров», — заверила Чекалина.

Лерчек приехала в суд в сопровождении своего нового возлюбленного и отца еще не рожденного малыша — 37-летнего аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини.

Известно, что беременность Лерчек ранее протекала не идеально. У нее были диагностированы анемия и гестоз, из-за чего необходимо постоянное наблюдение медиков.

Чекалина находится под домашним арестом из-за обвинений в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Она свою вину отрицает. А вот ее экс-супруг и еще один фигурант дела, Артем Чекалин, вину признал.

От бывшего мужа Лерчек воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

