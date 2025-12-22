«Россети» запустили четыре энергообъекта в День энергетика

Фото: ПАО "Россети"

Объекты открыты в Карелии, Чеченской Республике, Хабаровском и Красноярском краях.

В День энергетика были введены в эксплуатацию четыре энергообъекта – в Карелии и Чеченской Республике, Хабаровском и Красноярском краях, рассказали в «Россетях». В торжественной церемонии в Москве участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Сегодня введены в работу технологически сложные объекты, построенные с применением самого современного российского оборудования. Эти пуски подтверждают, что несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, энергетика продолжает развиваться и решать задачи, поставленные президентом, по повышению надежности энергоснабжения, подключению новых потребителей», – сказал Александр Новак.

Министр энергетики сказал, сказал, что российский ТЭП продолжает развиваться. «Я благодарен всем энергетикам, которые, не жалея своего времени и здоровья, иногда ценой собственной жизни, защищают нашу страну, делают ее более сильной и могущественной», – отметил Сергей Цивилев.

«По традиции наш профессиональный праздник мы отмечаем пуском крупных энергообъектов. Они поддержат развитие промышленности и туризма в регионах, а в конечном счете будут способствовать социальному и экономическому росту нашей страны. На каждой из введенных подстанций применены цифровые системы и технологические решения, которые гарантируют высокую надежность электроснабжения. Доля российского оборудования превышает 95%», – подчеркнул Андрей Рюмин.

В Карелии состоялся пуск подстанции 110 кВ «Гранит», которая будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности региона. В Чеченской Республике начал работу энергоцентр 110 кВ «Ведучи», питающий одноименный курорт. В Хабаровском крае введена в работу подстанция 220 кВ «Полиметалл» для золоторудного месторождения Албазино. В Красноярске после масштабной реконструкции «Россети» открыли питающий центр 220 кВ «ЦРП», участвующий в выдаче мощности Красноярской ТЭЦ-3 и электроснабжении Красноярского алюминиевого завода.

