Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря

За последние двое суток на Солнце зафиксировано шесть вспышек.

Магнитную бурю стоит ожидать 23 декабря. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной активности.

Согласно прогнозам экспертов, в этот день геомагнитная активность будет схожа с показателями 22 декабря. То есть с большой долей вероятности (60%) на Земле будет наблюдаться небольшая магнитная магнитная буря. Однако значения ее индекса Ap равно 20 из 400. То есть данные колебания можно классифицировать как бурю уровня G1 (первого из пяти).

Для большинства людей такое волнения нашей атмосферы останется незаметным, но метеозависимым стоит быть осторожными.

Вероятность того, что магнитное поле Земли будет лишь немного колебаться, но до полноценной бури не дойдет, равна 25%. А шанс того, что 23 декабря будет штиль, эксперты оценивают в 15%.

Индекс солнечной активности зафиксирован на уровне 5,8 балла из десяти. За последние двое суток на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Это средние значения для данного явления.

