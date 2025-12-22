Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине

Вице-президент США заявил, что Киев осознает неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории ДНР.

США заявили о прорыве на переговорах по украинскому урегулированию после консультаций с российской стороной. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подводя итоги встречи в Майами.

По словам американского политика, в Киеве признают, что утрата контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики неизбежна.

Идет обсуждение нового мирного плана из 20 пунктов, детали которого стороны начали разрабатывать.

Ранее, 20 декабря, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как «конструктивный и продуктивный». По данным издания, в фокусе обсуждения были не только мирные инициативы, но и вопросы экономического развития.

