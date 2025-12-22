Громкие хлопки и запах гари: житель Удмуртии устроил салют в квартире и сбежал
Фото, видео: 5-tv.ru
Мужчина оставил в горящей гостиной своего кота.
Огненно проводить уходящий год решил житель Удмуртии.
Он устроил салют прямо в гостиной, выпустив сотню залпов из коробки с фейерверком. Жильцов соседних квартир напугали сначала громкие хлопки, а затем и сильный запах гари. Приехавшие спасатели нашли в горящей квартире кота, его удалось реанимировать, а хозяин с места пожара сбежал.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве загорелась квартира на 15-м этаже высотного жилого дома на Первомайской улице. Возможной причиной возгорания могла стать включенная гирлянда.
Разбираться с огнем пожарным приходится, поднимаясь на люльке на высоту.
