Громкие хлопки и запах гари: житель Удмуртии устроил салют в квартире и сбежал

Житель Удмуртии устроил салют в квартире и сбежал

Мужчина оставил в горящей гостиной своего кота.

Огненно проводить уходящий год решил житель Удмуртии.

Он устроил салют прямо в гостиной, выпустив сотню залпов из коробки с фейерверком. Жильцов соседних квартир напугали сначала громкие хлопки, а затем и сильный запах гари. Приехавшие спасатели нашли в горящей квартире кота, его удалось реанимировать, а хозяин с места пожара сбежал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве загорелась квартира на 15-м этаже высотного жилого дома на Первомайской улице. Возможной причиной возгорания могла стать включенная гирлянда.

Разбираться с огнем пожарным приходится, поднимаясь на люльке на высоту.

