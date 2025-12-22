Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, кому на самом деле выгоден данный конфликт.

Комментируя переговоры, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве. По его словам, Киев признает, что неизбежно потеряет контроль над оставшейся территорией ДНР.

Сама Украина сейчас все чаще воспринимается на Западе как бездонная финансовая дыра. В Европе подобную позицию вновь озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что продолжение конфликта выгодно в первую очередь оружейным компаниям и банкам, тогда как обычным европейцам нужен мир.

На этом фоне все отчетливее проявляются внутренние проблемы самой Украины. Эксперты говорят о глубоком управленческом кризисе. Ярким примером являются спекуляции о возможных выборах президента. Несмотря на заявления Киева, в одной только Польше на миллион беженцев приходится всего пять избирательных участков, что делает прозрачное голосование практически невозможным.

