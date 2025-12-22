Поставки российского газа в Среднюю Азию до 2030 года увеличатся более чем вдвое

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экспорт «Газпрома» снизился почти в пять раз после введения санкций и контрсанкций.

До 2030 года поставки компании «Газпром» в Среднюю Азию увеличатся более чем в два раза. Об этом сообщило издание EADaily.

В ближайшие пять лет экспорт российского газа в Узбекистан, Казахстан и Киргизию может возрасти в 2,1-2,2 раза. Что, по оценкам экспертов, будет равно 19-20 миллиардам кубометров голубого топлива.

Большая часть газа будет направлена в Узбекистан. Планируется, что экспорт нашего природного ресурса вырастит с трех миллиардов кубометров до 12.

С Казахстаном ситуация сложнее. Там все зависит от Китая. Если Поднебесная согласится, то к ним данный ресурс будут поставлять по газопроводу, проходящему через Казахстан. Это обеспечит экспорт еще десяти миллиардов кубометров газа в год.

После введения санкции и контрсанкций у «Газпрома» снизился экспорт сырья почти в пять раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить с США газовую сделку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.