«Большой уязвимый орган»: как стресс сказывается на состоянии кожи

Врач предупредила, что из-за негативных эмоций изменения могут происходить даже на уровне ДНК клеток.

Хронический стресс — это одна из причин преждевременного старения. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Анаид Киселева.

«Кожа — большой и уязвимый орган, который реагирует не только на внешние факторы вроде солнца, экологии и питания, но и на внутренние — гормональные, иммунные и эмоциональные. Современные исследования показывают, что стресс усиливает как естественное возрастное старение, так и повреждения, связанные с внешней средой», — пояснила эксперт.

При хроническом стресс в теле повышается уровень таких гормонов, как: кортизол и адреналин, уточнила медик. Они нарушают выработку коллагена и эластина, что ослабляет кожный барьер, быстрее уходит влага, а значит, покров становится сухой, подверженный раздражению и более уязвимый.

Дерматовенеролог добавила, что если постоянно испытывать негативные эмоции, то начинают накапливаться свободные радикалы, из-за чего снижается плотность и упругость кожи и ускоряется появление первых морщин.

Так же стресс становится причиной низкой регенерации данного органа, ухудшения состояния сосудов кожи, появлению тусклости и дряблости. Кроме того, может повредиться ДНК клеток кожи, в следствии чего они быстрее стареют и хуже восстанавливаются, отметила Киселева.

Из-за стресса нередко возникают проблемы с питанием и метаболизмом из-за чего повышается уровень сахара. Это приводит к нарушению структуры коллагеновых и эластиновых волокон, усилению воспаления ухудшают микроциркуляцию и кислородоснабжение тканей.

