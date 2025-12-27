Голливуд без дезодоранта: актеры, на запах которых жаловались коллеги

Daily Mail: коллеги жалуются на дурной запах от Брэда Питта и Бена Аффлека

Работа на съемочной площадке — это не только свет софитов и красные дорожки. Иногда она означает часы в тесном контакте с партнером, чьи представления о личной гигиене вызывают вопросы.

Многие по-прежнему уверены, что работа голливудского актера — это сплошной гламур, идеальные прически и безупречный внешний вид 24/7.

Однако сами звезды не раз признавались: у профессии есть и куда менее привлекательная сторона. Съемки часто требуют многочасовой работы в тесном контакте с партнерами по площадке — и иногда этот опыт оказывается испытанием не для актерского мастерства, а для обоняния.

За годы работы в киноиндустрии накопилось немало историй о «пахучих» коллегах. Причем в их числе оказались вовсе не маргиналы, а актеры первой величины — от Брэда Питта до Мэттью МакКонахи. Причем критиковали их партнеры по фильмам, подчеркивает Daily Mail.

Шарлотта Черч

Поводом для обсуждения стала откровенность певицы Шарлотты Черч, которая в подкасте Walking The Dog призналась, что полностью отказалась от дезодоранта и бритья.

Певица рассказала, что была искренне удивлена, когда ведущая отметила, что от нее приятно пахнет. По словам Черч, в повседневной жизни она считает себя человеком, от которого «попахивает», поскольку не пользуется дезодорантами уже около двух лет.

Свое решение артистка объяснила заботой о здоровье: кожа — крупнейший орган тела, а подмышечная область тесно связана с лимфатической системой, поэтому, по ее мнению, регулярное нанесение химических средств может быть опасным.

Брэд Питт

О гигиенических привычках Брэда Питта рассказывал его коллега по фильму «Бесславные ублюдки» Элай Рот.

По его словам, актер советовал использовать детские салфетки в ситуациях, когда нет времени принять душ. Сам Питт якобы объяснял это плотным графиком и тем, что при наличии шестерых детей полноценные водные процедуры не всегда возможны.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи много лет открыто говорит о том, что не пользуется дезодорантом.

Его коллега по фильму «Золото дурака» Кейт Хадсон признавалась, что чувствовала запах актера издалека, хотя относилась к этому спокойно, называя его «естественным».

Сам Макконахи подчеркивал, что при этом регулярно принимает душ, а женщины в его жизни, включая мать, утверждали, что его естественный запах «пахнет им самим», а не чем-то неприятным.

Кейт Хадсон

Актер Дэйн Кук вспоминал, что во время съемок фильма «Девушка моего лучшего друга» сцены поцелуев с Кейт Хадсон сопровождались запахом лука, который актриса якобы съела перед дублем.

Сама Хадсон отнеслась к этой истории с юмором и не стала воспринимать ее всерьез.

Арнольд Шварценеггер

Актриса Мириам Марголис утверждала, что во время съемок фильма «Конец дней» Арнольд Шварценеггер позволил себе крайне неуважительный поступок.

По ее словам, актер намеренно испортил воздух прямо у нее перед лицом в момент, когда она не могла отреагировать. Марголис подчеркивала, что так и не простила этот эпизод.

Роберт Паттинсон

Во время пика популярности «Сумерек» анонимный источник утверждал, что Роберт Паттинсон нередко появлялся на съемочной площадке с неприятным запахом и якобы редко принимал душ.

Позже его коллега Питер Фачинелли с иронией предположил, что Паттинсон мог сознательно не менять одежду, чтобы папарацци не могли продавать новые фотографии как эксклюзивные.

Шейлин Вудли и Майлз Теллер

Майлз Теллер заявлял, что во время съемок с Шейлин Вудли актриса употребляла грязевые добавки, из-за которых, по его словам, от нее неприятно пахло.

Вудли в ответ рассказывала, что перед поцелуями Теллер пил спортивные напитки, создавая не менее сомнительный аромат. В итоге оба актера признавали, что история превратилась в дружескую перепалку.

Дженнифер Лоуренс

Лиам Хемсворт рассказывал, что сцены поцелуев с Дженнифер Лоуренс иногда становились испытанием, поскольку актриса перед дублями могла есть чеснок или тунец — зачастую намеренно, в шутку.

Бен Аффлек

Во время съемок фильма «Силы природы» Сандра Буллок, по сообщениям, подарила Бену Аффлеку коробку мятных конфет, тем самым тонко намекнув на проблему с запахом изо рта.

Скарлетт Йоханссон

Мэтт Дэймон вспоминал, что во время работы над фильмом «Мы купили зоопарк» подшучивал над Скарлетт Йоханссон после того, как она съела луковый сэндвич перед сценой поцелуя.

При этом актер признавался, что сам почти не чувствовал запаха и скорее раздувал ситуацию ради шутки.

