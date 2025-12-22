Проклятие чартов: как триумф рождественских хитов оборачивался трагедиями для музыкантов

Фото: www.globallookpress.com/LAP-PRE-05012300182

История показывает: за резким взлетом нередко следовали личные драмы, зависимости и сломанные карьеры артистов.

Каждый декабрь музыкальная индустрия замирает в ожидании — кто станет рождественским номером один и войдет в поп-историю. Однако для многих исполнителей этот успех оказался началом тяжелого и болезненного пути. Трагичные истории артистов рассказывает Daily Mail.

Элвис Пресли — «Верни отправителю» (Return to Sender)

Романтический и легкий трек прозвучал в фильме Girls! Girls! Girls! и стал одним из ранних рождественских лидеров чартов.

К тому моменту Элвис уже был глобальной иконой — символом рок-н-ролла, сексуальности и бунта. Его карьера развивалась стремительно, но давление славы, изоляция и злоупотребление лекарственными препаратами постепенно разрушали здоровье.

К концу жизни артист страдал от ожирения, диабета, глаукомы и тяжелых проблем с кишечником. В 1977 году он умер в возрасте 42 лет. Его смерть стала первым громким напоминанием о том, что слава не спасает от одиночества.

Бенни Хилл — «Эрни, самый быстрый молочник на Западе»

Комедийная песня, написанная в форме шуточного рассказа, неожиданно стала рождественским хитом.

Бенни Хилл был на пике популярности благодаря «Шоу Бенни Хилла», которое транслировался по всему миру. Однако за образом шумного ловеласа скрывался человек с тяжелыми комплексами.

Близкие рассказывали, что он считал себя непривлекательным и нелюбимым, избегал серьезных отношений и был патологически бережлив, несмотря на миллионные доходы. Его юмор со временем стали воспринимать как устаревший и сексистский, и шоу закрыли.

Хилл умер в 1992 году от коронарного тромбоза, оставшись практически в одиночестве.

Queen — «Богемская рапсодия»

Эта песня — уникальный случай: рождественское первое место она занимала дважды. Второй раз — в 1991 году — уже после смерти Фредди Меркьюри. Музыкант умер от пневмонии, вызванной СПИДом, объявив о диагнозе всего за сутки до смерти.

Группа Queen стала одной из самых продаваемых в истории, но смерть фронтмена произошла в момент, когда эффективное лечение ВИЧ еще не было доступно. Смерть Меркьюри стала символом целого поколения артистов, пострадавших от эпидемии.

Band Aid — «Знают ли они, что это Рождество?»

Благотворительный сингл, созданный для помощи жертвам голода в Эфиопии, стал культурным феноменом.

Однако судьба его инициатора, Боба Гелдофа, оказалась трагической. Он рано потерял мать, затем пережил болезненный развод с Паулой Йейтс. Она ушла к Майклу Хатченсу, который позже был найден мертвым в отеле.

Сама Паула умерла от передозировки героина. Их дочь Пичес Гелдоф скончалась в 2014 году — также от наркотиков. Потеря ребенка стала для Гелдофа, по его словам, «невыносимым ударом».

Уитни Хьюстон — «Я всегда буду любить тебя»

Одна из самых продаваемых песен в истории удерживала первое место десять недель подряд. За безупречным голосом скрывались годы борьбы с наркотической зависимостью, токсичный брак и внутренний конфликт с собственной идентичностью.

В 2012 году Уитни нашли без сознания в ванной отеля. Причиной смерти признали утопление на фоне сердечного приступа и употребления кокаина. Ее дочь Бобби Кристина умерла через три года при схожих обстоятельствах.

East 17 — «Останься еще на день»

Одна из самых узнаваемых рождественских песен 1990-х. Автор трека Тони Мортимер позже признался, что песня была написана после самоубийства его брата.

Группа распалась после наркотического скандала с вокалистом Брайаном Харви. В последующие годы участники пережили финансовые проблемы, криминальные инциденты и внутренние конфликты.

Майкл Джексон — «Песнь Земли»

Это был единственный рождественский номер один в карьере Джексона.

Однако именно в этот период начались обвинения в сексуальных домогательствах. Хотя доказательства не были найдены, репутация артиста была серьезно подорвана.

В 2009 году он умер от передозировки пропофола, введенного личным врачом. Его смерть признали убийством по неосторожности.

Wham! — «Последнее Рождество»

Песня впервые заняла первое место спустя почти 40 лет после выхода.

Фронтмен группы Джордж Майкл к этому моменту уже умер. Его жизнь сопровождали депрессия, проблемы с наркотиками и законом. Он скончался в Рождество 2016 года от осложнений, связанных с заболеванием печени.

Вывод

История рождественских хитов — это не только праздник, но и напоминание: успех не защищает от одиночества, зависимости и трагедий. За многими песнями, которые ассоциируются с теплом и радостью, стоят судьбы, сломанные куда раньше, чем закончился праздничный сезон.

