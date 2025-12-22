«Единая Россия» передала бойцам СВО в Ростовской области спецтехнику

Фото, видео: Пресс-служба «Единой России»; 5-tv.ru

Очередная партия помощи, сформированная по запросам военных, поступила подразделениям, выполняющим задачи на красноармейском и покровском направлениях.

Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга направила участникам специальной военной операции в Ростовской области очередную партию специальной техники.

Подразделения, действующие на Красноармейском направлении, получат квадроциклы, квадрокоптеры, дополнительные аккумуляторы, наземные станции и комплектующие к беспилотникам.

С военнослужащими на месте встретился секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Он отметил, что помощь была сформирована строго в соответствии с поступившими заявками от бойцов.

«Единая Россия» передала очередную партию помощи четко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», — сказал он.

Директор благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка военнослужащих будет продолжена и в дальнейшем.

«Важно, чтобы наши Герои были максимально обеспечены всем необходимым. Пусть эта предновогодняя помощь станет предвестником нашей общей Победы, принесет мир в каждый дом», — пожелал он.

Военнослужащие отметили практическую значимость переданной техники. Боец с позывным «Кэп» рассказал, что квадроциклы активно используются для эвакуации раненых и доставки грузов, так как отличаются высокой проходимостью и малой заметностью.

«От „Единой России“ нам передали уже два квадроцикла. Второй мы получили буквально три дня назад — с его помощью удалось эвакуировать тяжело раненого бойца. Благодаря тому, что эвакуацию провели быстро, человек остался жив», — рассказал он.

Военнослужащий с позывным «Мэймун», выполняющий задачи на Покровском направлении, отметил важную роль беспилотной авиации в современных боевых условиях. По его словам, разведывательные дроны и ударные аппараты «Ланцет» позволяют обнаруживать живую силу и технику противника, а также наносить по ним удары.

«Это сейчас одни из самых главных наших «глаз», за что мы выражаем огромную благодарность «Единой России», — подчеркнул боец.

Он также добавил, что помощь партии носит комплексный характер. Помимо поставок FPV-дронов, обеспечивается взаимодействие с производителями техники, что позволяет оперативно устранять выявленные недостатки и повышать эффективность выполнения боевых задач.

Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» намерена оказывать поддержку участникам специальной военной операции столько, сколько это потребуется.

Ранее партия подписала соглашения о поддержке участников СВО и их семей с благотворительными фондами крупнейших городов Урала. Сотрудничество направлено на помощь ветеранам специальной военной и контртеррористических операций, поддержку бойцов на передовой, а также на реализацию поручений Президента по вовлечению ветеранов СВО в политическую жизнь и систему государственного управления.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» системно оказывает помощь фронту. За это время на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих было собрано более 14,7 миллиарда рублей.

