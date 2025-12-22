Мужчина пошел на серию краж ради интимной операции

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

В итоге задуманное пришлось отложить — воришка получил тюремный срок.

В США суд приговорил жителя штата Луизиана к шести годам лишения свободы за серию краж и финансовых махинаций, совершенных с целью оплаты интимной пластической операции. Об этом сообщает WALA.

По данным следствия, 25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс в период с августа 2023 года по январь 2024 года систематически похищал почтовые посылки, а также занимался подделкой банковских чеков, чтобы получать денежные переводы. В октябре 2025 года он признал свою вину по этим эпизодам.

Ожидая вынесения приговора, мужчина устроился курьером крупного маркетплейса, однако продолжил преступную деятельность. На этот раз он начал красть кредитные карты, которые впоследствии использовал для оплаты услуг и покупок.

Следствие установило, что с помощью похищенных карт Робинсон-Миллс пытался оплатить операцию по увеличению пениса, которую планировал провести в штате Алабама. Довести задуманное до конца ему не удалось.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет тюремного заключения, а также пяти лет надзора после освобождения. Кроме того, его обязали возместить пострадавшим ущерб на сумму более 60 тысяч долларов, что составляет около пяти миллионов рублей.

