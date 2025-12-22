В США женщина убила сразу двух бывших мужей в один день

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она совершила преступления в разных округах штата с разницей всего в несколько часов.

Во Флориде задержали женщину, подозреваемую в убийстве сразу двух своих бывших мужей в один и тот же день. Как сообщает People, преступления были совершены в разных округах штата.

По данным полиции, 51-летняя Сьюзан Авалон украла еду из ресторана Panera Bread, после чего приехала к дому одного из бывших супругов в городе Брадентон, представившись курьером. Когда мужчина открыл дверь, женщина выстрелила в него. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

После этого правоохранительные органы начали розыск подозреваемой. С помощью камер видеонаблюдения и систем распознавания автомобильных номеров полицейские установили местонахождение Авалон. Ее обнаружили в собственном доме в округе Ситрус. По данным следствия, в момент задержания женщина пыталась отмыть свой фургон с использованием отбеливателя.

Информация о втором убийстве стала известна после разговора Авалон с полицейскими. На вопрос о бывшем муже она уточнила, «о каком именно» из них идет речь. Этот ответ насторожил сотрудников полиции, после чего они решили проверить, все ли в порядке со вторым бывшим супругом подозреваемой, проживавшим в Тампе.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело мужчины. Он был убит выстрелом в упор. Кроме того, на двери его дома были зафиксированы следы взлома.

По версии следствия, сначала женщина застрелила бывшего мужа в Тампе, а затем отправилась в Брадентон, где совершила второе убийство. Расстояние между городами превышает 200 километров.

В настоящее время специалисты устанавливают возможные мотивы произошедшего. По одной из версий, причиной преступлений могли стать конфликты, связанные с детьми и финансовыми обязательствами. Известно, что Авалон задолжала около 4000 долларов по алиментам. От двух браков с погибшими мужчинами у нее осталось пятеро детей, при этом женщине грозили крупные штрафы.

Сьюзан Авалон находится под арестом. В случае признания вины ей может грозить смертная казнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.