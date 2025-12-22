Мозги и лица: управляющего моргом осудили за торговлю частями человеческих тел

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

Под раздачу также попала его супруга.

В Соединенных Штатах суд приговорил бывшего управляющего моргом к восьми годам лишения свободы за незаконную торговлю частями человеческих тел. Как сообщает FOX 44, речь идет о Седрике Лодже, много лет работавшем в морге Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

Мужчина проработал в учреждении 28 лет. Следствие установило, что с 2018 года он систематически похищал мозги, кожу, кисти рук и лица умерших, чьи тела были официально переданы университету для научных исследований. Изъятие происходило до кремации, после чего части тел продавались через интернет частным покупателям. За несколько лет такой деятельности Лодж получил тысячи долларов незаконного дохода.

«Лодж обращался с частями тел как с безделушками, продавал их с целью наживы», — заявила в суде помощник прокурора США Алисан Мартин. Она привела в пример случай, когда кожа была передана покупателю для дубления и впоследствии использована для книжного переплета.

В преступной схеме участвовала и жена обвиняемого Дениз Лодж. Суд приговорил ее к сроку чуть более одного года лишения свободы. После огласки дела Гарвардская медицинская школа временно приостановила программу донорства тел — пауза продлилась пять месяцев.

