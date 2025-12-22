Самый юный подозреваемый: в Швеции задержали 12-летнего киллера

Фото: www.globallookpress.com/Petter Arvidson

Школьник, предположительно, участвовал в стрельбе со смертельным исходом.

Шведские правоохранительные органы задержали 12-летнего мальчика, которого подозревают в причастности к заказному убийству. Инцидент произошел в городе Мальме после стрельбы по автомобилю, в котором находился молодой мужчина. Об этом пишет The Daily Star.

По версии следствия, подросток действовал по заранее полученному заданию и должен был устранить конкретного человека за вознаграждение в размере 250 тысяч шведских крон, что эквивалентно примерно 2,3 миллиона рублей. Однако исполнитель ошибся с целью и открыл огонь по другому автомобилю. В результате погиб 21-летний мужчина, которого позже обнаружили с огнестрельным ранением в машине на одной из городских улиц.

Расследование показало, что задержанный специально прибыл в Мальме для совершения преступления. Следователи не исключают, что подросток мог участвовать и в других подобных эпизодах. В полиции отмечают, что он считается самым юным подозреваемым в убийстве с применением огнестрельного оружия за всю историю страны.

Несмотря на тяжесть обвинений, мальчик не может быть помещен под стражу из-за возраста. Его задержали во вторник, дальнейшие меры в отношении подростка будут приниматься в рамках ювенального законодательства.

