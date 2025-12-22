За ночь силы ПВО России сбили 41 украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Всего ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь сбили 41 дрон ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«Всего в ночное время с 20:00 по московскому времени 21.12 до 07:00 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Было атаковано четыре российских региона. Больше всех беспилотников сбили в Республике Крым — шесть аппаратов. По три дрона перехватили в Белгородской области и Краснодарском крае. Один БПЛА был уничтожен в Брянской области.

Кроме того, 25 беспилотников сбили в небе над акваторией Черного моря и три аппарата перехватили над Азовским морем.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили два судна и два причала.

