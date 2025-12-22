На юге столицы Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ребята приняли активное участие в театрализованном музыкальном представлении и интерактивных играх.

В районе Орехово-Борисово Южное для детей из семей участников специальной военной операции (СВО) состоялась новогодняя елка. Мероприятие, подготовленное Объединением культурных и досуговых центров ЮАО, состоялось на ледовой площадке на Тамбовской улице (дом 13).

Русская сказка

Дети приняли активное участие в театрализованном музыкальном представлении с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами русских народных сказок. Для них приготовили задания в игровой форме. Например, нужно было сбить кегли лаптем, поймать снежки импровизированным неводом, скатать Колобка — главного героя одноименной сказки, собрать колодезную воду коромыслом и разгадать загадки Бабы-яги.

Успешно справившись со всем, ребята получили волшебный клубок — символ сказочной истории.

Организаторы адаптировали конкурсы под разные возрастные группы. Сочетание игровых и культурных элементов позволило юным гостям не только весело провести время, но и узнать больше о русском фольклоре.

Семейное приключение на льду

Еще одним из ярких эпизодов праздника стало семейное путешествие по ледовой площадке. Участники двигались по маршруту, искали задания, замаскированные под узоры на льду в оформлении катка и спрятанные в специальных снежинках. Родители и дети вместе разгадывали символы Нового года, находили подсказки. После выполнения финального задания они сложили из собранных частей новогоднюю елку и получили памятные сувениры.

В завершение взрослые участники отметили, что такие мероприятия помогают детям почувствовать внимание и заботу, делают зимние праздники яркими и запоминающимися.

Предновогодние развлечения для детей участников СВО устраивают на юге Москвы в течение всего декабря. Например, в Даниловском районе состоялась праздничная елка с подарками «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», а в Чертанове Северном 26 декабря покажут интерактивный спектакль-мюзикл с играми и конкурсами.