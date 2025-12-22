Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Девять торговых марок, поставляющих продукты, попали в список нарушителей санитарно-гигиенических норм.

Специалисты Роскачества выявили золотистый стафилококк в готовом холодце бренда «Ремит» и бактерии кишечной палочки в продукции торговых марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес». Всего девять компаний допустили микробиологические нарушения, что говорит о сбоях в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистике. Об этом сотрудники ведомства рассказали журналистам ТАСС.

Превышение общего количества микроорганизмов было обнаружено у брендов «Окраина», «Ремит», Super, «Вкусвилл», «Диво» («Вкусвилл»), «Ашан», «Раменский деликатес», «Торговая площадь», «Холодушка». В холодце «Ашан», помимо прочего, нашлись сульфитредуцирующие клостридии.

Марка «М» добавила в этот товар субпродукты, но не указала этого в составе. Бренды Super и «Диво» не сообщили покупателю о консервантах, а «Холодушка» и «Мясной выбор» неверно указали количество белка и углеводов соответственно.

Ряд компаний оказались более ответственными — у них нет нарушений. Это марки «Деликатеска», «Ближние Горки», «Востряково», «Из лавки». Если они доработают рецепты и превысят стандарты Роскачества, смогут побороться за государственный Знак качества.

Упомянутые нарушители ответили на претензии ведомства. Производитель «Ремит"после анализа и идентификацию потоков сырья назначил внеплановое обучение правилам личной гигиены для сотрудников и дополнительные исследования. По завершении всех работ Роскачество получило заявку на повторные испытания.

Остальные предприятия обязались провести внутренние расследования и изменить маркировки и данные в составах. Некоторые оправдались перекрестным загрязнением линии производства и пообещали провести корректирующие мероприятия и исправиться. Каждое отчиталось перед регулятором о проведенных работах.

