«Невероятный опыт»: первый в мире астронавт с инвалидностью вернулся из космоса

The Guardian: Первый в мире астронавт-инвалид Бентхаус вернулась из космоса

Инженер Микаэла Бентхаус призналась, что от восторга смеялась всю дорогу вверх — на высоту 105 километров от Земли.

В субботу инженер с инвалидностью из Германии Микаэла Бентхаус вместе с пятью другими пассажирами отправилась космос. Оставив на Земле свою инвалидную коляску, она наслаждалась видом и пыталась покрутиться в невесомости вверх ногами. Об этом сообщается в материале The Guardian.

Немка стала первой в своем роде — теперь земная орбита покорена и парализованной женщиной. Делясь восторгом с журналистами, Бентхаус рассказала, что смеялась всю дорогу вверх — ее капсула оторвалась от поверхности Земли и пролетела более 105 километров.

«Это был невероятный опыт!.. Я очень надеюсь, что это откроет возможности для таких людей, как я, и надеюсь, что я только в начале пути», — поделилась астронавт, когда вернулась на Землю.

Бентхаус совершила суборбитальный полет на ракете New Shepard компании Blue Origin, он продлился около десяти минут. 33-летняя женщина получила паралич нижних конечностей после аварии на горном велосипеде семь лет назад. Однако стремление ставить рекорды ее не покинуло.

Полет первого астронавта-инвалида и пяти ее товарищей помог организовать и профинансировал экс-руководитель SpaceX, также родившийся в Германии, Ханс Кенигсманн, стоимость билетов не раскрывается.

Представитель Blue Origin Джейк Миллс отметил, что New Shepard изначально проектировалась с учетом доступности для людей с ограничениями здоровья, поэтому для размещения Микаэлы пришлось лишь немного ее доработать — установить доску для перемещения между люком капсулы и своим сиденьем.

На стартовой площадке также был установлен лифт для подъема к вершине ракеты, после приземления спасательная команда расстелила ковер, по которому Бентхаус спустилась к инвалидному креслу, которое оставила при старте.

Среди предыдущих космических туристов, побывавших в экспедиции компании, уже были люди с ограниченной подвижностью, нарушениями зрения или слуха, а также пара 90-летних стариков.

