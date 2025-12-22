Протеиновая зависимость: как производители наживаются на любителях спортивного питания

Фото, видео: 5-tv.ru

Всемирный тренд на здоровый образ жизни подхлестнул спрос на продукты с содержанием концентрированного белка.

В России на треть выросло потребление протеина. Такой ажиотаж на эту добавку эксперты связывают с новым трендом на здоровое питание. И этим тут же воспользовались недобросовестные производители. По итогам расследования, которое провели в Роскачестве — около 90% продукции с содержанием концентрированного белка продают в интернет-магазинах с нарушениями.

О том, как наживаются на протеиновой зависимости и чем грозит необдуманное потребление этих продуктов — в расследовании корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Протеин на любой вкус, цвет и кошелек. Печенья, шоколадки и батончики сметают с полок, причем найти протеин легко даже в обычных продуктовых, а не только в специализированных магазинах. Протеин — это по сути концентрированный белок, выступающий в организме как строительный материал. С начала 2025 года спрос на такой товар вырос на треть. Среди жертв агрессивного маркетинга в основном молодежь — в надежде построить тело мечты бесконтрольно употребляют добавку. Появился даже термин «протеиновая зависимость».

«Мне хотелось все время их есть, есть, есть. Я была в такой зависимости, наверное, года три-четыре, потом я начала понимать, что что-то здесь не так. То есть меня все время трясет», — призналась фитнес-тренер Алия Салихова.

«Белый порошок поможет похудеть, прокачать выносливость, набрать мышечную массу. Протеин сегодня — обязательная строка расходов у большинства тех, кто посещает тренажерный зал», — объяснил корреспондент.

И даже у тех, кто далек от спорта. Но эта тенденция опасна, предупреждают врачи. Могут начаться проблемы с почками и подагра, появиться аллергическая реакция, зуд, жжение, отек, удушье. Еще одна проблема — недобросовестные предприниматели, которые вмиг воспользовались ситуацией. Рынок спортпита переполнен контрафактом. Исследование Роскачества показало, что 90% протеина на маркетплейсах продается с нарушениями.

«Ряд протеинов, которые продаются на маркетплейсах, заявляют, что в их составе, допустим, больше 80% белка. По факту оказывается, что их меньше 20%, а все остальное — это углеводы», — объяснил руководитель пресс-службы Роскачества Сергей Тучин.

С протеиновыми снеками, печеньем, шоколадками и батончиками ситуация примерно такая же.

«Я проверил где-то 25 образцов, из них только пять образцов торговых марок более-менее соответствовали той пищевой ценности, что была заявлена на этикетке», — сообщил фитнес-инструктор Никита Игошев.

Продавцы презентуют их под видом полезного заменителя сладкого. Если верить ретейлерам, в такой конфете может содержаться до 25 граммов белка, якобы ничего не слипнется, но точно накачается.

«Никто не хочет идти в зал пахать там по несколько часов как этот фитнес гуру, все хотят съесть батончик и у тебя мышцы. Я бы даже этот продукт отнес в категории вредных, потому что… они создают иллюзию, что ты что-то здоровое для себя делаешь», — добавил психиатр, нарколог, главный врач частной клиники Василий Шуров.

Надпись «полезный продукт» на обертке — зачастую пустые обещания, стоит элементарно изучить состав. Зато для производителя такой ход это прибыль, цена продукции с пометкой «полезно» зачастую выше на 30-40%.

«Возьмем два обычных протеиновых батончика или просто батончик. Есть шоколадный какой-то привычный, лежит на прилавках, стоит буквально 40-70 рублей, есть протеиновый, который начинается от 100 рублей выше. Но если сравнить по калориям, вот это самое интересное, то по калориям они плюс-минус одинаковые», — сообщил маркетолог Денис Федоренко.

Употреблять протеин в разумных количествах можно, успокаивают эксперты. Нельзя попадаться на удочку маркетологов. Пить или есть эту добавку надо разумно, проконсультировавшись со специалистом, а главное, покупать в специализированном магазине — там шанс нарваться на подделку гораздо меньше.