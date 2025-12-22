В Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили два судна и два причала

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Повреждения привели к пожару, людей эвакуировали.

Два причала и два судна были повреждены в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители оперативного штаба Кубани.

Согласно их данным, все, кто находился на бортах кораблей, были эвакуированы, Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал. Однако удар спровоцировал возгораниям на причалах площадью от одной до полутора тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают расчеты пожарных, оперативные и специальные службы.

Об атаке беспилотников и падении обломков, которое привело к пожару, региональный оперштаб сообщил поздним вечером 21 декабря. Помимо прочего, был поврежден трубопровод на одном из терминалов, там площадь возгорания тогда составляла 100 квадратных метров.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 декабря над российскими территориями были ликвидированы 35 украинских дронов. Из них 21 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в МИД РФ атаки Киева на суда в Черном море назвали попыткой срыва переговоров по урегулированию конфликта.

