Советы уставшим работникам: как понять, что пора в отпуск и когда лучше отдыхать

HR-эксперт Пронякина: Лучше всего брать отпуск на две недели зимой и две летом

Фото: 5-tv.ru

Выгорание может привести не только к ошибкам, но и проблемам со здоровьем!

Первые признаки профессионального выгорания — это усталость и сниженная концентрация внимания. Если симптомы не «лечатся» продолжительным сном, прогулкой или выходными, не сомневайтесь — оно. Усталость накатывает сразу после пробуждения, ничего не хочется делать — всему виной накопленный стресс. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала HR-специалист Наталья Пронякина.

«Выгорание часто проявляется в повышенной апатии, а в некоторых случаях — нервозности и навязчивых мыслях… Вы стремитесь ограничить участие в чатах и встречах, придумывая оправдания для пропусков, все чаще отклоняете новые задачи и переносите дедлайны», — отметила эксперт.

Чтобы избежать негативных последствий, Пронякина советует брать отпуск не реже двух раз в год и продолжительностью не менее двух недель. За это время организм успеет восстановиться. Лучший вариант — 14 дней зимой и столько же летом. Выбирайте месяцы с большим количеством рабочих дней — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Кроме полноценного отдыха вы получите привлекательные отпускные.

Еще один совет от эксперта — не проводите все две недели дома за просмотром сериала или компьютерными играми. Чтобы перезагрузиться и поддержать нервную систему, необходимы смена деятельности и новые впечатления. Если не готовы к путешествию, погуляйте, сходите на спектакль или экскурсию, выберитесь на природу.

Согласно нормам Трудового кодекса РФ, помимо основного оплачиваемого отпуска (28 дней) некоторые категории граждан могут рассчитывать на дополнительные дни — учителя, работники с ограничением жизнедеятельности, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов. В ряде случаев трудовой договор предполагает возможность увеличить срок за свой счет или за оплату, если подтвердит выгорание справкой от психотерапевта.

