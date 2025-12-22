«Не мои проблемы»: Галлямов отказался извиниться за угрозы в адрес журналистки

Фигурист Галлямов не стал извиняться перед продюсером телеканала «78» за угрозы

Фигуриста привел в ярость утренний звонок от продюсера петербургского телеканала.

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ Александ Галлямов все еще считает себя правым в ситуации с продюсером телеканала «78», которую назвал «подлой» и «больной» за утренний звонок с вопросами, а потом грозился обнародовать номер ее телефона. В интервью корреспонденту «Известий» он не отреагировал на предложение принести свои извинения за грубость.

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда берут, звонят… Ну, это же не мои проблемы… Ну, мы можем с ней встретиться лично — как вариант», — сказал Галлямов.

По словам спортсмена, он готов побеседовать с журналисткой и обсудить сложившуюся ситуацию. Однако в ходе интервью Галлямов не выразил сожалений о произошедшем, а лишь в очередной раз указал на неуместность звонка.

Представительница телеканала набрала номер фигуриста в 09:54 по московскому времени после завершения чемпионата России. И попросила прокомменировать публикацию, в которой он сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Вопрос так и остался без ответа, зато в Telegram-канале Галлямова появилось гневное видео.

«Думаю, а мозги где?.. Это настолько подло, я считаю. Чтобы дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Ну просто больная… Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала», — возмущался спортсмен.

Фигурист, как оказалось, счел звонок слишком ранним и вообще несвоевременным, так как после выступления хочется отдыхать, а не отвечать журналистам. Стоит отметить, воплощение угрозы раскрыть персональные данные сотрудницы телеканала может повлечь уголовную ответственность.

