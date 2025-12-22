Таблетки без пользы: врач рассказала, чем нельзя запивать железо

Фото: 5-tv.ru

Неправильные пищевые привычки могут мешать лечению железодефицита, даже если препараты назначены правильно.

Привычка запивать препараты железа кофе, чаем, вином или молочными продуктами значительно снижает их усвоение. Об этом рассказала эндокринолог Елена Шафранская в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, в зимний период многие россияне жалуются на слабость, сонливость и бледность, списывая эти симптомы на погоду. Однако одной из частых причин ухудшения самочувствия может быть железодефицитная анемия, при которой снижается выработка гемоглобина и развивается кислородное голодание тканей.

Шафранская отметила, что при лечении анемии важно не только принимать назначенные препараты, но и соблюдать правильные пищевые привычки. Так, кофе, чай и красное вино содержат полифенолы и танины, которые блокируют всасывание железа в желудочно-кишечном тракте. Особенно высока их концентрация в крепком чае и красном вине.

Кроме того, врач не рекомендовала сочетать препараты железа с молочными продуктами, так как кальций препятствует усвоению микроэлемента. Также железо не следует принимать одновременно с лекарствами, снижающими кислотность желудка, поскольку для его нормального всасывания необходима кислая среда.

