В Ростовской области проверят информацию о гибели животных в приюте

Сотрудники полиции начали проверку информации о гибели животных и жестоком обращении с ними в одном из приютов Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, сообщение о возможных нарушениях поступило в дежурную часть отдела МВД России по Аксайский район.

«В дежурную часть отдела МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о жестоком обращении с животными в одном из приютов Ростовской области. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального управления МВД.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

