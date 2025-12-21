В НЦ «Россия» прошло представление фестиваля «Зимние волшебники»

Фото, видео: 5-tv.ru

Главной задачей постановки было объяснить детям, что в России существует не только Дед Мороз, но и другие сказочные герои.

Театральное представление в рамках фестиваля «Зимние волшебники» прошло в национальном центре «Россия». Юные зрители увидели постановку по легенде Деда Мороза.

«Очень много здесь народов, много культур, и мы придумали фестиваль „Зимние волшебники“ для того, чтобы показать так детям и рассказать все эти истории так, чтобы они поняли», — рассказал в разговоре с 5-tv.ru актер, сыгравший кудесника.

По словам актера, главной задачей театрального представления было объяснить детям, что в России существует не только Дед Мороз, но и множество других зимних волшебников. Актер также рассказал, что в НЦ «Россия» есть выставки «Книга сказок» и «Путешествие по России».

«Просто здорово, просто замечательно. Ребятишки такие веселые, озорные. У них глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются. Для меня, старика, — это самый лучший подарок в преддверии Нового года», — поделился с корреспондентами Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

