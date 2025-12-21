ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Россию на церемонии подписания представил вице-премьер Алексей Оверчук, а индонезийскую сторону — министр торговли Буди Сантосо.

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано 21 декабря на саммите в Санкт-Петербурге.

Документ стал результатом длительных переговоров, которые активизировались после недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто. В начале декабря он провел переговоры с президентом России Владимир Путин, в ходе которых тема создания зоны свободной торговли заняла одно из ключевых мест.

По оценкам Евразийского экономического союза, реализация соглашения позволит в течение трех–пяти лет удвоить товарооборот между сторонами. Страны ЕАЭС получат преференциальный доступ на рынок Индонезии для поставок удобрений, энергоносителей и механического оборудования.

В свою очередь Индонезия рассчитывает значительно расширить экспорт пальмового масла и кофе в государства Евразийского экономического союза. Ожидается, что соглашение станет важным шагом в укреплении торгово-экономического сотрудничества и диверсификации внешней торговли обеих сторон.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС достигла 93%.

