Дмитриев получит информацию о контактах США по Украине на переговорах

Ключевая цель специального представителя президента России — работа «на прием».

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в ходе переговоров в Соединенных Штатах должен собрать информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ключевая задача Дмитриева — работа «на прием». Политику необходимо получить данные о том, какие договоренности и подходы были сформированы американской и европейской сторонами в ходе консультаций по украинскому вопросу. Он представит соответствующий доклад президенту РФ Владимиру Путину после завершения контактов, уточнил Песков.

Кирилл Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. Он отметил, что диалог со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с зятем американского лидера Джаредом Кушнером проходит в конструктивном ключе и касается возможных путей урегулирования украинского кризиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, представитель президента РФ принял участие в новой сессии переговоров по украинскому урегулированию 21 декабря. В сопровождении охраны он направился на переговорную площадку, где продолжилось обсуждение текущей ситуации и возможных сценариев дальнейших шагов.

