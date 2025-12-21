Мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По факту возможных нарушений при оказании медицинской помощи проводится проверка.

Проверка после тяжелого инцидента в частной клинике пластической хирургии проводится в Москве: мужчина впал в кому сразу после операции. Про начало разбирательства сообщила пресс-служба Росздравнадзора в Telegram-канале.

В ведомстве подтвердили, что изучают информацию о пациенте, состояние которого резко ухудшилось после хирургического вмешательства. Также в надзорной службе уточнили, что сведения об инциденте поступили из публикаций в СМИ. Проверка проводится по факту возможных нарушений при оказании медицинской помощи.

По информации источника 5-tv.ru, пострадавшим оказался советник генерального директора одного из рекрутинговых сервисов. После ухудшения состояния мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что он перенес липосакцию живота 20 декабря, однако практически сразу после процедуры у него возникли серьезные осложнения и остановилось дыхание.

Медики частной клиники начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую бригаду, которая продолжила оказание экстренной помощи на месте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в одной из московских клиник пластической хирургии скончалась пациентка после проведения двух операций — по уменьшению груди и коррекции живота. Утром женщине стало плохо, спасти ее не удалось. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

