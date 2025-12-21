Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поведение сотрудницы прессы спортсмен счел «подлым».

Российский фигурист Александр Галлямов резко отреагировал на звонок от журналистки, который поступил на его мобильный телефон в 9:54 после завершения чемпионата России. Свое недовольство он выразил в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Спортсмен оказался разгневан по поводу раннего обращения и в эмоциональном ролике заявил, что такое поведение считает «подлым». Также он допустил возможность «засветить» номер звонящей сотрудницы прессы.

«Думаю: а мозги где? <…> Это настолько подло, я считаю. Чтобы дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Ну просто больная. <…> Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала», — сказал он.

Известно, что журналистка пыталась получить комментарий по поводу публикации Галлямова, в которой он сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Сам фигурист в видео подчеркнул, что в день показательных выступлений участникам стоит дать возможность отдохнуть, а звонки в это время «неуместны».

При этом известно, что публикация персональных данных может повлечь уголовную ответственность, так как разглашение телефонного номера сотрудника редакции запрещено законом.

Ранее 5-tv.ru писал, что на тренинге коуча Юлии Ивлиевой (настоящая фамилия — Широких. — Прим. ред.) съемочную группу «Известий» атаковала охрана 20 декабря. По факту нападения на журналистов было возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.