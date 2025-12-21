Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Внимание к теплоте и сбалансированности высказываний лидера дружественного государства об РФ не осталось незамеченным.

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений во время рабочей встречи в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

По словам российского лидера, внимание к теплоте и сбалансированности высказываний белорусского лидера о России не осталось незамеченным.

Российский президент отметил, что следил за выступлением Лукашенко в прямом эфире и оценил его как глубокое, разностороннее и продуманное как по внешнеполитическим, так и по внутренним вопросам. Путин подчеркнул, что внимательно ознакомился со всеми проблемами, поднятыми Лукашенко, и выразил признательность за положительную оценку двустороннего с Россией сотрудничества.

Многие россияне, как отметил Путин, также обратили внимание на положительные слова Лукашенко в сторону РФ.

К тому же президент РФ отметил, что перед визитом в Санкт-Петербург он встречался с председателем правительства России, который подробно рассказал о работе совместных с Белоруссией ведомств. По его словам, практически все вопросы между странами решаются через правительственные каналы, но всегда остаются темы, требующие обсуждения на высшем уровне.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

