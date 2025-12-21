Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Европейская сторона демонстрирует наибольшее сопротивление поиску политического выхода из кризиса.

Россия и США продолжают консультации по украинскому конфликту, опираясь на договоренности, достигнутые на Аляске, тогда как Евросоюз (ЕС) фактически устранился от мирного урегулирования и делает ставку на эскалацию. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

Дипломат пояснил, что работа над возможным мирным планом не прекращается до сих пор. В настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном идет «в духе пониманий», которые были сформированы на встрече президентов двух стран в Анкоридже.

«Что касается мирного плана по Украине, то, как известно, консультации между Россией и США продолжаются —в духе пониманий, которые были достигнуты на встрече президентов двух стран на Аляске», — сказал Пилипсон.

При этом, по его словам, именно европейская сторона демонстрирует наибольшее сопротивление поиску политического выхода из кризиса в данный момент.

К тому же Пилипсон отметил, что государства ЕС давят на Киев, тем самым подталкивая его власти к продолжению боевых действий. В МИД РФ полагают, что так называемая «партия войны» в Европе сознательно мешает мирному процессу, поощряя курс главы киевского режима Владимира Зеленского, который российская сторона расценивает как губительный для Украины. В результате, подчеркнул дипломат, ЕС «вывел себя из числа конструктивных участников урегулирования» и, будучи сосредоточенным на русофобской риторике и подготовке к «большой войне», не готов вернуться к проведению прагматичного диалога.

Также Пилипсон отметил, что подобную линию ЕС занимал и до этого, как во время реализации Минских соглашений 2014–2015 годов, так и на старте российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году, которые были сорваны при активном участии западных партнеров Киева.

Представитель МИД в ответ на вопрос о возможных изменениях позиции ЕС в период председательства Кипра в Совете объединения с 1 января 2026 года, выразил скепсис. Он пояснил, что Никосия после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году полностью встроилась в конфронтационный курс ЕС в отношении России. По словам Пилипсона, кипрские власти регулярно заявляют о готовности продолжать финансовую и военную поддержку Киева, а также призывают наращивать оборонный потенциал ЕС под предлогом «российской угрозы». Они выражают готовность участвовать в любых форматах, которые создаются для обеспечения безопасности на Украине.

В свою очередь в Москве фиксируют подобные заявления и действия и предупреждают, что «все выпады против российских интересов» не останутся без соответствующей оценки и без ответа.

