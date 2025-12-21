«Если девушка не против»: Сергей Городничий порассуждал о борьбе за любовь

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Артист признался, что между ним и супругой взаимная симпатия возникла практически сразу.

Борьба за любовь со стороны мужчины во многом зависит от позиции девушки, к которой у него чувства. Своим мнением по этому вопросу в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер театра и кино Сергей Городничий на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

По его словам, попытка возможна лишь в том случае, если потенциальная избранница не против. При этом артист подчеркнул, что при прямом отказе, когда девушка ясно дает понять, что не заинтересована, он бы не стал настаивать.

«Можно побороться, если девушка не против, но, если девушка говорит типа: „Пошел парень отсюда“, то я бы не стал», — поделился своим видением артист.

Сергей, говоря о личной жизни, уточнил, что в его семье все сложилось иначе. Между ним и супругой, как признался артист, взаимная симпатия возникла практически сразу.

«У нас совершенно все по-другому (С женой. — Прим. ред.). У нас взаимная симпатия была изначально», — сказал он.

Также он с улыбкой добавил, что процесс «перевоспитания» в браке, скорее всего, еще долго будет продолжаться, и прежде всего — над ним самим.

«Не, ну, перевоспитание, конечно, мне кажется, будет еще долгие годы идти. В первую очередь меня», — констатировал собеседник.

Сергей Городничий получил широкую известность после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в 2025 году, который стал для него знаковым не только в профессиональном, но и в личном плане. Именно на съемках проекта актер познакомился с будущей женой Валерией. Девушка работала ассистентом по актерам и отвечала за их размещение.

Валерия попала на площадку сериала благодаря подруге, когда училась во ВГИК на продюсерском факультете. Роман пары развивался стремительно, и уже 23 мая 2025 года Городничий сделал возлюбленной предложение, а 23 июня того же года они официально стали мужем и женой.

