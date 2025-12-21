Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер на 105-м году жизни

Фото: Администрация Советского района города Нижнего Новгорода

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Защитник Родины служил авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках.

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Николай Федорович Шишкин скончался на 105-м году жизни. Об этом в беседе с «Известиям» рассказали родственники мужчины.

Известно, что ветеран отпраздновал день рождения 17 декабря. В этот день ему исполнилось 104 года.

Шишкин мужественно прошел всю Великую отечественную войну, отстояв честь Родины. Он служил авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках. Николая Федоровича наградили за проявленное мужество и заслуги перед Отечеством орденом Отечественной войны II степени, а также рядом других почетных медалей.

Родные и близкие знали Николая Федоровича как человека исключительной силы духа и скромности. Также о нем был снят документальный фильм «Николай Шишкин. Больше века», в котором рассказывалось об уникальной личность ветерана. Создатели картины отмечали, что он не только прошел ВОВ, но и сумел сохранить тепло души и оптимизм к жизни.

Премьера фильма была приурочена к 104-летию Шишкина — лента стала одним из подарков к знаменательной дате. Главной же наградой Николай Федорович считал семью. У мужчины осталось трое детей, шестеро внуков и десять правнуков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна. Ему было 97 лет. Защитник Родины мог уйти из жизни из-за сердечного приступа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.