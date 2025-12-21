Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 285 боевиков за сутки.

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, заявило Минобороны.

Армия России уничтожает окруженного противника в Димитрове в ДНР и зачищают от разрозненных формирований ВСУ Родинское.

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, добавили в Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

