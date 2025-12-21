«Нездоровый ажиотаж»: в Туле отменили концерт Ларисы Долиной

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Организаторам не удалось реализовать почти половину билетов.

Концерт Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, был отменен из-за «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки». Об этом информагентство РИА Новости сообщил директор компании-организатора Владислав Серенко.

Данная юбилейная программа «Концерт в кругу друзей» должна была пройти на площадке ДК «Туламашзавод». Организаторам не удалось реализовать почти половину билетов — 344 из 724. Билетные агрегаторы закрыли продажи на мероприятие в субботу, 20 декабря.

По словам Серенко, решение об отмене было принято именно на фоне повышенного внимания к персоне певицы. Он пояснил, что сложившаяся вокруг артистки ситуация сделала проведение концерта невозможным.

Отмена выступления происходит на фоне резонансного судебного разбирательства вокруг недвижимости Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, оспаривавшей сделку по продаже своей квартиры предпринимательнице Полине Лурье.

Афера с квартирой Ларисы Долиной

Скандал вокруг элитной недвижимости певицы разгорелся в августе 2024 года. Тогда Долина заявила, что стала объектом многоэтапной мошеннической схемы. По ее версии, злоумышленники на протяжении нескольких месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы под предлогом «спасения» денежных средств.

После сделки деньги, как утверждала артистка, были переведены на так называемые безопасные счета, а часть суммы передана курьеру наличными. Следствие оценило ущерб как минимум в 317 миллионов рублей и возбудило уголовное дело. Параллельно шло гражданское разбирательство о законности купли-продажи.

Первоначально суды встали на сторону певицы, лишив покупательницу и квартиры, и уплаченных средств. Однако после обращения Лурье в Верховный суд высшая судебная инстанция отменила прежние решения. Право собственности Лурье на спорное жилье было признано 16 декабря.

