Для членов семей участников СВО провели новогодний квест в Едином центре поддержки

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Весь декабрь в Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей проходит новогодний марафон «Зимняя сказка». Его кульминацией стало большое семейное путешествие по празднично украшенным площадкам центра. В этот день гостей ждало яркое представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевальный флешмоб, музыкальная викторина, площадь чудес с сюрпризами, мастер-классы и торжественная церемония зажжения семейных огней, символизирующих единение и надежду.

«Новогодние праздники — это время чудес и семейного тепла. Пока наши бойцы с честью выполняют долг в зоне специальной военной операции, мы заботимся о том, чтобы их родные могли почувствовать атмосферу праздника. Постарались сделать программу разнообразной, чтобы члены семьи всех возрастов могли найти что-то интересное для себя. В Едином центре мы создаем сообщество, где можно поддержать друг друга, поделиться радостью и почувствовать, что вы не одни», — отметила Дария Старовойтова, директор Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

В мастерских центра в выходные прошло несколько увлекательных занятий. На одном из них участники создавали символ года — огненную лошадь — в техниках декупажа и фактурного макраме. Рядом на мастер-классе дети и взрослые учились делать душистое мыло в форме снежинок, оленей и елочек. Все желающие попробовали свои силы в росписи объемных фигур, создании уютных ароматических свечей, лепке елочных игрушек из глины и изготовлении новогодних венков из пряжи и помпонов.

Особенной атмосферой наполнил день музыкальный квартирник «Снежный концерт». В студии для собравшихся выступил ансамбль «Надежда», который объединил жен, матерей и детей участников специальной военной операции. Их искреннее и душевное исполнение любимых композиций стало одним из самых теплых моментов программы.

Завершил программу театрализованный квест. Участникам предстояло объединиться в команды, чтобы помочь Деду Морозу спасти праздник. По сюжету ход времени остановился из-за злодея, что поставило под угрозу доставку подарков и наступление Нового года. Гостям предлагалось стать помощниками волшебника, в том числе расшифровать тайные послания, найти спрятанные элементы праздничного сценария и восстановить новогоднюю магию.

До конца декабря посетителей Единого центра поддержки ждут разнообразные мастер-классы, на которых можно создать уникальные новогодние украшения и сувениры. Например, участники научатся делать экологичные украшения из хвои, расписывать деревянные елочные игрушки и домики-подсвечники, мастерить изящные гирлянды и брелоки в алмазной технике, делать свечи из натурального воска и готовить расписные имбирные пряники. Подробности можно уточнить по телефону контакт-центра: +7 495 870-55-45.

Ранее Мэр Москвы рассказал о том, что столица приготовила для семей участников СВО новогоднюю программу и подарки. Детям военнослужащих от трех до 13 лет вручают сладости и билеты на елку Мэра в Гостином Дворе. Праздничные наборы к Новому году получают жены и родители участников специальной военной операции, находящихся в зоне боевых действий, а также ветераны, которые завершили службу.