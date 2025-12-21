Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией за ночь

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Дроны уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями.

Дежурные средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два БПЛА поразили над территорией Волгоградской области, один — над Ростовской.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО РФ за ночь на 20 декабря уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. По 10 БПЛА поразили над территорией Белгородской и Воронежской областей, по два — над территорией Курской и Липецкой областей, а также над акваторией Азовского моря. Еще один дрон был уничтожен над территорией Брянской области.

Регионы России ежедневно подвергаются ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Боевики наносят как удары БПЛА, так и обстреливают населенные пункты ракетами, уничтожая жилую инфраструктуру, раня и убивая мирных жителей.

