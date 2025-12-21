Цена «просветления»: что на самом деле происходило на тренингах коуча Ивлиевой

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты прямо называют ее шарлатаном в области психологии.

На этой неделе на Алтае были задержаны весьма изобретательные саентологи. Их церковь запрещена в России. Но под видом бизнес-коучинга и консалтинга они, по сути, вербовали себе адептов. Причем к ним на занятия ходили и руководители оборонных предприятий. Любопытно, правда? Методика Рона Хаббарда, а его книги — библия для саентологов, помогает держать под контролем адептов, предварительно взломав их волю, способность к сопротивлению и критическому мышлению.

Методы жесткие, агрессивные, но эффективные, что собственно и видно, несмотря на запреты. Не мытьем, так катаньем продвигают свою псевдоверу.

Когда мы получили информацию, что точно таким же способом под видом курсов по расстановкам и родологии действуют бывшие сотрудники «Московского тренингового центра», мы сначала не поверили. Уж больно отличаются программы.

Московский тренинговый центр или МТЦ оскандалился, когда одна из учениц покончила жизнь самоубийством. Такая жесткая была методика обучения. Лайфспринг — дословно «родник жизни», «родник энергии», когда через унижения и боль пробуждают энергию в клиентах.

Но как могут сочетаться тихие расстановки и полусказочная родология с агрессией лайфспринг? Оказывается, могут, если расстановки и родология лишь маскировка. «Бойтесь волка в овечьей шкуре» — прописная истина. Впрочем, тут дело даже не в этике.

Нутро истинного адепта МТЦ в полной мере проявилось, когда мы заглянули на такой тихий тренинг Юлии Ивлиевой, точнее Широких. Зачем-то эта психологиня, как она себя называет, прикрывается чужой фамилией. Расследование корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Они очень не хотят отвечать на неудобные вопросы. Ломают камеры, нападают, срывают одежду… А затем и вовсе заковывают в наручники и незаконно удерживают.

А начиналось все как простой тренинг Юлии Ивлиевой. В конференц-зале крупной московской гостиницы она вещает со сцены томным голосом о семье, родовых проблемах и травмах. Дама называет себя психологом, коучем, духовным практиком.

Послушать ее пришли семьи с младенцами и детьми. Все эти люди, почти двести человек, заплатили за билеты по пять тысяч рублей. И наши вопросы к Ивлиевой были про деньги.

Настоящая фамилия психотренера — Широких. По данным базы СПАРК, на нее зарегистрирована убыточная компания с оборотом в тридцать с небольшим миллионов рублей за прошлый год. Но нужды популярная блогерша явно не испытывает. Брендовая рубашка — 120 тысяч, модный рюкзак еще дороже. В соцсетях все дорого-богато, как и подобает инфоцыганской элите. Вот Монако. Вечер в Лувре, утро в Женеве. Завтрак Юли в Стамбуле, ужин модницы в Ницце.

Кто вообще такая Юлия Ивлиева? Феномен массовой психотерапии. Ее называют второй Блиновской. Той, которая сидит. Ее рекламировал сам Косенко, который скрывается от правосудия за границей. Тот который муж Саши Белэйр.

Сама Юлия начинала в скандально известном «Московского тренинговом центре», основатели которого сейчас проходят по уголовному делу. Коучи из МТЦ, как считают следователи, довели одну из учениц до самоубийства.

«Что случилось?» — сказала мать погибшей Татьяны Легезы, Наталья Легеза.

Прошло уже десять лет, но боль матери не утихает. Сквозь слезы она рассказывает нам, как эти якобы «психологические приемы» довели ее дочь до приемов психиатрических. У нее началось биполярное расстройство. И трагедия произошла в самый канун дня рождения ее Тани.

«Мы общались с ее друзьями, подругами, и все в один голос говорили, что это последствия МТЦ», — сказала мать погибшей Татьяны Легезы, Наталья Легеза.

Видео с тренинга мы показали настоящему врачу — психиатру Алексею Казанцеву.

«Кто говорит, что это прямо реинкарнация, а это не внушенное вам состояние, т. е. гипнотерапевтом или психологом? Оно может привести к тому, что что у человека ухудшится эмоциональное состояние, и он уже волей-неволей попадет в психиатрическую больницу», — сказал врач-психиатр высшей категории Алексей Казанцев.

Специалисты прямо называют Ивлиеву шарлатаном в области психологии.

«По факту то же самое — настоящее коллективное безумие или сектантство. У нее съехала крыша, простите, настолько, что она уверовала в то, что она обладает какими-то способностями», — сказал кандидат психологических наук Александр Невеев.

Высмеивали Ивлиеву даже депутаты Госдумы. Она пришла на заседание семейного комитета и хотела выступить там с докладом. Экзамен не сдала.

К сомнительному диплому Ивлиевой в Московском Минобре выдали еще и образовательную лицензию. Но у ее же учеников к образованию от педагога в Louis Vuitton вопросов немало. Надежда из Екатеринбурга долго пыталась вернуть деньги за онлайн-курсы «гуру психологии».

«Я купила курс, стоил он 170 тысяч. Но за эти три дня ничего, кроме какого-то опыта Юлиного из жизни, не было рассказано абсолютно», — сказала постродавшая Надежда из Екатеринбурга.

Про то, каким образом та, что выдает себя за психолога, получила образовательную лицензию, мы тоже пытались спросить у нее лично. Но ни одного ответа ни на один из наших вопросов коуч найти так и не смогла. Сначала сбежала со своего же мастер-класса. Затем вызвала охрану. И те вместе с адептами напали на нашу съемочную группу.

Правоохранительные органы уже проводят доследственную проверку. Выясняют, кто отдал приказ охранникам напасть на нашу съемочную группу. Кроме того, проверят по всей видимости и лицензию Юлии Ивлиевой, и в целом всю ее образовательную деятельность. А там, уже по традиции вслед за миллионерками Блиновской и Тлиашиновой, могут заинтересоваться и финансовой отчетностью модной блогерши.