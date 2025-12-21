«Реальная и объективная»: как сотрудничество Росси и Китая рисует «картину мира»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Страны совместно борются за правду — против фейков, создаваемых искусственным интеллектом.

Новые технологии, искусственный интеллект, к сожалению, зачастую берут на вооружение те, кто использует его не в добрых целях. От этого страдают не только отдельные люди, это влияет на безопасность государств. Об этом говорили в Пекине на шестом форуме СМИ России и Китая.

Собрались около 140 представителей ведущих медиа двух стран. Обсудили как можно защитить информационный суверенитет двух стран от «агрессии Запада», в том числе от генераций фейков, сделанных искусственным интеллектом. Китайцы предложили делиться технологиями и вырабатывать совместные стандарты.

«Сегодня мы живем в мире фейков, в мире недостоверной информации, извращения истории, и очень важно, чтобы две такие большие державы, где существуют такие мощные, эффективные средства массовой информации, как можно больше сотрудничали в том, чтобы наносить объективную и реальную картину и истории, и мира всему современному человечеству», — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Крупнейший в России частный Медиахолдинг Национальная Медиа Группа сотрудничает сразу с несколькими медиагигантами Китая. В мае этого года НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение в присутствии лидеров двух стран. Агентство «Синьхуа» с МИЦ «Известия» обменивается информацией, фото- и видеоматериалами.

А еще есть пример удачного сотрудничества в киноиндустрии. Первый и единственный пока случай в современной истории — совместный российско-китайский фильм «Красный шелк». Снимали совместно, показывали тоже и в нашей стране, и в Поднебесной. Успех стимулирует дальнейшее сотрудничество, в работе проект-продолжение «Черный шелк».

Успешной оказалась адаптация русского мультсериала «Три кота», у которого уже пять миллиардов просмотров. В Китае называется «Семья Михао» — это по-кошачьи «нихао», то есть «здравствуйте».