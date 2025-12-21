Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Разрозненные подразделения ВСУ остались без боеприпасов, снабжения, и командования во многих участках фронта.

«Давить до конца» — так говорит народ, и так говорит президент. И так будет! Мечом или пером, боевыми действиями или дипломатическими маневрами. До конца. Как это выглядит в боевой реальности, расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Сумская и Харьковская области, где разбиты подразделения двух механизированных пехотной и егерьской бригад ВСУ — ДНР, ЛНР, Днепропетровская и Херсонское направления. Каждый день Украина теряет технику, людей и территории.

В Запорожье всего за неделю группировка «Днепр» освободила семь деревень и поселков. Войска вышли к Орехову. Здесь наши десантники активно используют роботизированные комплексы, что позволяет продолжать наступление круглосуточно в любую погоду.

Постепенно под контроль российских подразделений переходит город Гуляйполе. За сутки наша пехота продвинулась на пять километров. Больше половины города уже освобождено.

Димитров — еще один город, который постепенно переходит под контроль нашей армии.

Разбить оборону ВСУ в Димитрове удалось за пару недель. Подразделение Романа Туманцева одним из первых ворвалось в город. Всего три российских бойца смогли не просто закрепиться на новых позициях.

«Отбили дом за домом, в итоге сектор заняли и уже наши группы начали заходить. Мы их начали прикрывать. Открыли дверь в город», — стрелок 15-й отдельной Александрийской бригады Роман Туманцев.

Продвижение нашей пехоты в Димитрове активно прикрывают ударные дроны, артиллерия и танки, которые ведут огонь с закрытых позиций.

Танкисты 15-й александрийской бригады работают с ювелирной точностью, бьют по скоплениям живой силы, подавляют расчеты БПЛА противника.

На этом участке фронта следящий за небом детектор дронов никогда не затихает. Сейчас пехота 5-й гвардейской бригады группировки войск «Центр» готовится к генеральному сражению за город.

Судя по разведанным, боевики оттянулись к северным районам Димитрова. Пытаются затеряться в промзоне и частном секторе. Но дальше бежать некуда. Город полностью окружен.

«Ни одного офицера не попадалось, командиры отделения и сержанты да, но именно офицеров не было», — сказал командир взвода 15-й отдельной александрийской бригады Александр Бывалов.

Но даже при таком плачевном состоянии группировки ВСУ Киев требует вернуть утраченные позиции. Правда не понятно, какими силами. Резервов Украине катастрофически не хватает.

Но чтобы не заявлял украинский главком, Зеленскому это уже вряд ли поможет. Потеря Покровска, которому снова вернули историческое имя — Красноармейск, не просто удар по шаткой репутации, а еще один гвоздь в крышку его политического гроба.

Между тем командование ВСУ прекрасно понимает, амбиции главы киевского режима ничего хорошего не сулят. Обещанный Зеленским контрудар на красноармейском направлении лишь многократно увеличит и без того огромные потери боевиков.