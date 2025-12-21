После прямой линии Путина проблемы на местах решают молниеносно

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент России немало внимания уделял вопросам демографии, семьи, так, например, в следующем году будут новые льготы для малообеспеченных.

Зрители переживали, что приближается Армагеддон, космическое ДТП, либо даже высадка инопланетного десанта с объекта 3I ATLAS, который в эту пятницу максимально сблизился с Землёй. Но все в порядке, это обычная межзвездная комета, которая спокойно уже взяла курс на выход из нашей солнечной системы.

Такую детальную информацию привел президент, подводя итоги года. Четыре с половиной часа длился прямой эфир. Время близкое к рекорду за все эти годы. Вопросов поступило точно рекордное количество — более трех миллионов. Ни одно не останется без ответа.

Президент подчеркнул: для него такое общение уникальная возможность получить срез забот и желаний общества. А для чиновников всех мастей — это самые тревожные часы в году, где у кого непорядок — выявят.

Если бы существовал приз за «халатность года», он без сомнения отправился бы в Новосибирскую область, где вдове бойца СВО два года не спешили оформлять полагающуюся пенсию по потере кормильца. А когда она пожаловалась на это президенту, то сразу все назначили, причем задним числом. Форменное издевательство.

Не зря возбуждено уголовное дело «За халатность». Эффект прямой линии увидел в действии корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

После прямой линии президента проблемы на местах решают молниеносно. За всем, что происходит здесь, внимательно следят не только журналисты, но и весь региональный истеблишмент. Для многих губернаторов и мэров — это такой день Х. Все вопросы после сказанного здесь сразу начинают решать быстрее.

Только пенсионер из Свердловской области пожаловался на нехватку бесплатных лекарств, как ему тут же перезвонили и обещали все доставить.

«Со мной связались со следственного комитета Краснотуринска, со мной связались из Минздрава Свердловской области. В Мне не очень понравился разговор в данном случае с Минздравом: он все уговаривал эту тему замолчать», — сказал Дмитрий Отставных.

А это просто вопиющий случай, вдова ветерана СВО рассказала президенту: она уже почти два года не может получить положенных семье выплат и льгот.

«Мы до сих пор не получаем пенсию по потере кормильца, у нас нет удостоверений членов семьи погибшего, которые нам дают определенные льготы», — сказала вдова участника СВО Кристина Гребе.

«Хочу извиняться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро, но проблема действительно есть», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Местные власти тут же оформили документы на погибшего и выплатили вдове все, что ей причитается, оказывается, сделать это можно было быстро.

«Все вопросы, которые касаемо пенсии и получения удостоверения у меня были, они решились. Это проблема не одной меня, она обширна, она гораздо обширнее. И мне хочется, чтобы от моего этого обращения был какой-то толк для других», — сказала вдова участника СВО Кристина Гребе.

«Из уплаченных процентов НДФЛ, налога на доходы физлиц в семьях, где доходы являются скромными, из тринадцати уплаченных процентов, семь процентов, то есть большая часть будет возвращаться назад в семью», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Но, как выяснилось, есть те, кто этими льготами не могут воспользоваться по формальному признаку. Мать шестерых детей Гульнара Баязитова, например, не получала статус нуждающейся из-за того, что доход семьи всего на 200 рублей превышал обозначенный в законе порог. Ей уже позвонили из местной администрации, обещали начислить льготы.

Многодетная мать из Челябинска — Оксана, надеется, что теперь и ее семью чиновники не обойдут стороной.

«Два года назад я подавала, превысило двадцать три рубля. В этом году если подавать, опять-таки не пройдем, будет превышение», — сказала многодетная мать Оксана Крюкова

«Считаю, что это ошибка со стороны правительства. Просто здесь никакой экономии нет, а попытка получить каких-то доходов за счет многодетной семьи выглядит аморально», — сказал Владимир Владимирович Путин.

А руководство Ленинградской области уже занялось проблемами обманутых дольщиков из Всеволожска. Там застройщик воспользовался юридической лазейкой в 2020 из-за проблем в отрасли, правительство наложило мораторий на штрафы для тех, кто не вписывается в сроки строительства.

«Попрошу правительство этих во всяком случае мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Теперь с застройщиком разбирается прокуратура и не только.

«Данный вопрос находится на контроле Госстройнадзора. Компании выдано предостережение о недопустимости нарушения сроков», — сказал представитель Госстройнадзора Андрей Семчанков.

А в подмосковной пекарне, чей владелец вчера вышел на связь с президентом и пожаловался на высокие налоги, теперь нет отбоя от клиентов.

«Производственный бизнес от перехода на новые системы ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос будет безусловно перед правительством поставлен. Может, угостите чем-нибудь, пришлете что-нибудь вкусненькое?» — сказал Владимир Владимирович Путин.

«С удовольствием!» — ответил владелец пекарни.

Вот угощение из люберецкой пекарни, действительно, прислали в Кремль, вот оно на столе у президента.

«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки! Я обещал ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!» — сказал Владимир Владимирович Путин.

Впрочем, немало проблем уже решено, причем эти решения системные, от льготной ипотеки до развития науки. Например, времена, когда мозги утекали на запад, уже позади. Теперь они возвращаются.

«Так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. На вопрос, почему вернулись? Во-первых, есть лабораторная база, создаются возможности, но одна из главных причин — переживаем за наших детей», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Как выяснил тринадцати летний Максим, самый юный из журналистов, что попал на пресс-конференцию Путина, президент постоянно держит руку на пульсе страны, и иногда просто выключая мигалки.

«Вы недавно рассказывали, что иногда вы ездите по Москве за рулем машины инкогнито», — спросил журналист молодежной редакции Максим Захаров.

«Иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее, скорее, чаще вот так. И это не бесполезные поездки, интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и в разные районы Москвы, когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Только так, самостоятельно во все вникая, и можно добиться результата.

«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу, и работа с утра до ночи именно в этом и заключается», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Во время пресс-конференции президент немало говорил о спецоперации, сразу после встречался с ее героями, прямо спрашивал о проблемах.

«Семьи жалуются на то, что льготы, которые предусматривает именно ребята, которые служили в вооруженных силах до СВО в Москве не получают таких выплат, которые получают добровольцы и мобилизованные», — сказал участник СВО, герой РФ Иван Жарский.

«Подождите, они были на СВО?» — спросил Владимир Владимирович Путин.

«Так точно», — сказал участник СВО, герой РФ Иван Жарский.

«То есть они принимали участие в СВО? Но я тогда я не понимаю», — сказал Владимир Владимирович Путин.

«Это категория, которые заключили контракт до СВО», — сказал участник СВО, герой РФ Иван Жарский.

«И эти люди выпадают из этой поддержки?» — спросил Владимир Владимирович Путин.

«Включая и семьи погибших, и Героев России», — сказал участник СВО, герой РФ Иван Жарский.

«Странно. Какая-то ерунда. Даже не могу в это поверить. Ерунда какая-то. Это просто явный очевидный пробел», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Владимир Путин обещал срочно решить этот вопрос, и спросил ветеранов, чем еще помочь. Ответ его впечатлил — в нем, пожалуй, весь несгибаемый русский характер:

«Чтобы мы победили, и стране чтобы было лучше».